Pourquoi tout le monde parle de …* *Why Everyone’s Talking About

Le « désinvestissement » est-il vraiment utile pour atteindre nos objectifs de placement durable? Comment devrions-nous investir dans la « biodiversité » et gérer les ressources naturelles nécessaires pour soutenir une population croissante et vieillissante?



En savons-nous suffisamment sur l’« informatique quantique » et sa capacité à rendre le chiffrement Internet inutile? Et que dire du « métavers » et des tendances structurelles qui se déroulent à l’intersection de l’Internet des objets, des médias sociaux et de l’informatique mobile?



Explorez notre série de sujets thématiques et d’investissement durable dont tout le monde parle. Nous vous dirons ce que vous devez savoir aujourd’hui et nous vous expliquerons pourquoi tout le monde parlera encore de ces sujets demain.